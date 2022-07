COPA DOS CAMPEÕES – Rodada de domingo definiu a primeira fase

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de agosto de 2017

A Copa dos Campeões teve rodada de decisões no último domingo, 30, quando foram definidas as equipes classificadas para as quartas de final. No Estádio do Niterói, o Bola Branca carimbou passaporte para a próxima fase com um 2 a 0 no Sem Compromisso. O Palmeirinha da Aldeia, também classificado, venceu o Família pela contagem mínima. A partida entre Maresias e Gopiúva terminou sem gols: Maresias classificado. No Inac, o Planalto goleou o Unidos da Cohab V por 4 a 0. O Camaleão garantiu a vaga para a próxima fase com um 3 a 0 no Vasco da Gama. O Manchester derrotou o Brasinha por 2 a 1: ambos classificados.

A próxima rodada, quartas de final, está agendada para domingo, 6, no Estádio do Niterói, às 9, 10h30, 13h30 e 15 horas: Bola Branca x Maresias, Planalto x Brasinha, Manchester x Camaleão e Ajax x Palmeirinha da Aldeia.