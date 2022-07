Prefeitura realiza mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor

Em mais uma edição, o programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, realizado pela Prefeitura de Carapicuíba no último sábado, 29, levou aos moradores da Cohab II e região uma série de atividades e serviços gratuitos durante toda a manhã.

Entre as ações, a população contou com emissão de Carteira de Trabalho, orientação jurídica, cadastro único para o programa Bolsa Família, ouvidoria da Educação, aulas de aeróbica, teatro, brinquedos infláveis, plantio de mudas, além da revitalização de mais um escadão – totalmente refeito, com a instalação de corrimão, nova iluminação e arte em grafite.

Mais de 400 munícipes foram atendidos pela Secretaria de Saúde durante o evento, com serviços como cadastro e atualização SUS; coleta para exame de papanicolau; agendamento de exames; consultas clínicas, psiquiátricas, pediatria e odontológicas; vacinas; entrega de medicamentos e palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose. O programa marcou ainda o início da Campanha Contra Raiva, e vacinou gratuitamente cerca de 520 animais, entre cães e gatos – A Campanha percorrerá outros bairros da cidade num calendário que segue até dia 31 de agosto. Três novos micro-ônibus escolares também foram entregues oficialmente à Secretaria da Educação. Os veículos, que possuem 100% de acessibilidade, serão destinados e atenderão os alunos com necessidades especiais do município.

Para a moradora do bairro, Kelly Cristina de Sousa, Um dia de Cidadania contempla crianças, adultos. “Uma manhã completa de lazer para as crianças do bairro, com pipoca, algodão doce, brinquedos e peça teatral, meus filhos se divertiram muito. E os adultos ainda contam com todos os serviços oferecidos. Uma ótima iniciativa”.