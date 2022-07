Copa dos Campeões – Definidos os semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 9 de agosto de 2017

A rodada de domingo, 30, no Estádio do Niterói, definiu os semifinalistas da Copa dos Campeões. E uma rodada marcada pelo equilíbrio entre as equipes, com duas vitórias pela contagem mínima e dois empates.

O Bola Branca garantiu a vaga na semifinal derrotando o Maresias por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Manchester, em cima do Camaleão. Planalto e Brasinha empataram em 1 a 1: nos pênaltis, deu Brasinha por 5 a 4. Ajax e Palmeirinha da Aldeia terminaram a partida sem gols: nos pênaltis, o Ajax carimbou passaporte para a semifinal com a vitória por 5 a 4.

A rodada da semifinal acontece no próximo domingo, 13, no Estádio do Niterói, às 9 e 10h30: Bola Branca x Brasinha e Manchester x Ajax.