Carapicuíba realiza a segunda oficina do Plano Municipal de Turismo

A prefeitura de Carapicuíba, dando andamento ao processo para obter o título de Município de Interesse Turístico, realizou a segunda Oficina Pública para montar o Plano Diretor de Turismo, em encontro na Associação Comercial, no último dia 3, quinta-feira.

Para reivindicar o título, a prefeitura deu largada numa série de ações, como a montagem de um inventário, plenária com o Conselho Municipal de Turismo, georreferencimento, geoprocessamento e uma audiência pública. Por fim, o Plano será encaminhado ao Ministério do Turismo, para ser avaliado. Se conquistar o título, Carapicuíba passa a receber verba do governo federal para ser aplicado em políticas públicas de incentivo ao turismo.

Abrindo a Oficina Pública, a vice-prefeita comentou o passo a passo do Plano de Turismo, etapa definitiva para reivindicar o reconhecimento como Município de Interesse Turístico.”O município se apoia na importância da Aldeia de Carapicuíba, fundada em 1580 e considerada patrimônio nacional”, comenta, “temos um planejamento de uma série de ações de revitalização da Aldeia, como a criação de um polo gastronômico, a realização de eventos como feira de Artesanato e Feira das Nações, food truck, city tour e a implantação de uma Casa Nordestina”, relacionou a vice-prefeita.

O prefeito reforçou a importância histórica da Aldeia: “o local mantém as características originais de uma antiga aldeia jesuítica”, comenta, “e temos um plano de revitalização para essa aldeia, para restaurar seus atrativos como pólo turístico”. Fundada pelo jesuíta José de Anchieta em 1580, com grupos de índios guaianazes, a Aldeia de Carapicuíba foi tombada pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1940.

Divididos em 12 grupos, os participantes comentaram o potencial turístico da cidade e opinaram sobre sua força, sua fraqueza e suas oportunidades .

Na segunda etapa da reunião, os convidados fizeram sugestões sobre infraestrutura, comunicação, gestão ambiental e políticas públicas para o turismo. Em fase final de montagem, o Plano Municipal de Turismo será apresentado em audiência pública prevista para o próximo mês de setembro.