Taça Prata – Planalto goleia na abertura da competição

Data de Publicação: 10 de agosto de 2017

A primeira rodada da Série Prata, no sábado, 5, ficou marcada pela goleada do Planalto, que começou com a chuteira direita: 5 a 0 no XV de Novembro.

A competição conta com 14 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as 4 primeiras para segunda fase.

Grupo A – Garotos do Morro, União Total, Planalto, XV de Novembro, Lorena, Moleques da Vilas e Revelação.

Grupo B – Simplicidade, XI Garotos, Barcelona, Parceria, Maresias, Roma Murão e Unidos da Cohab V.

Na rodada de abertura, o Garotos do Morro venceu o Moleques da Vila por 2 a 0, e o Roma Murão passou pelo Simplicidade por 3 a 2. O Maresias derrotou o XI Garotos por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Parceria, em cima do Barcelona. Lorena e União Total terminaram a partida sem gols.

A próxima rodada está agendada para o fim de semana. No sábado, 12, no Estádio do Niterói, às 13h45 e 15h30, jogam Unidos da Cohab V x Maresias e Simplicidade x Parceria. No domingo, 13, no Estádio do Niterói, às 13h45 e 15h30: XI Garotos X Barcelona e Revelação x Lorena. No Inac, às 10h30 e 12 horas: Garotos do Morro x XV de Novembro e União Total x Planalto.