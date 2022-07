Prefeitura segue trabalhando na manutenção do Cemitério Municipal

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 10 de agosto de 2017

A Secretaria de Obras e Serviços Municipais da Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando na manutenção diária do Cemitério Municipal. O equipamento, com uma área total de aproximadamente 60 mil metros quadrados, passou por processo de reforma no primeiro semestre deste ano e têm recebido equipes regularmente para sua conservação.

As ações como limpeza geral, varrição, pinturas, serviços periódicos de roçagem, poda de árvores e recuperação da iluminação, são realizadas por um efetivo de 14 profissionais, tornando o local adequado para a visitação. Há ainda equipes trabalhando na construção de novas gavetas e implantação de nichos.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Municipais, Alcides Fernandes Pereira, as atividades voltadas à manutenção e revitalização do cemitério recebem uma atenção especial nesta gestão. “O serviço exige um acompanhamento diário. Queremos oferecer um atendimento humanizado aos munícipes que precisam se sentir acolhidos e cuidados num momento tão delicado”, ressaltou.

Reforma

Todas as dependências do Cemitério Municipal de Carapicuíba passaram por reforma geral no início deste ano. A área de jazidos foi totalmente roçada, o velório recebeu textura interna e externa, o teto ganhou gesso e iluminação led. Já os banheiros foram reformados com paredes de azulejos branco e pias de mármores preto. A fachada completamente refeita, com ladrilhos azuis nas jardineiras e muretas na arborização frontal.