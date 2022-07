Final da Copa dos Campeões – Bola Branca e Manchester disputam o título

Data de Publicação: 16 de agosto de 2017

As equipes do Bola Branca e Manchester são finalistas da Copa dos Campeões. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado. Na rodada da fase semifinal, realizada no domingo, dia 13, no Estádio do Niterói, Bola Branca e Brasinha fizeram uma partida equilibrada. O Brasinha sai na frente com o gol de Deniverson. O Bola Branca corre atrás do prejuízo, mas aos 29 minutos tem o jogador Gedrés expulso. No finalzinho do primeiro tempo, o Bola Branca teve boa oportunidade de empate, no chute de Pedrinho, no travessão. Logo no início do segundo tempo, o Bola Branca empata a partida. Alternando rápidos ataques e boas finalizações, a partida termina empatada em 3 a 3. Nos pênaltis, deu Bola Branca, por 4 a 3.

Na segunda partida da manhã, o Manchester despachou o Ajax por 1 a 0.

Bola Branca e Manchester se enfrentam pelo título, no domingo, 20, às 10h30, no Estádio do Niterói.