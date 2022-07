Taça Bronze – Foi dada a largada na competição

Data de Publicação: 16 de agosto de 2017

Com 32 equipes divididas em 8 chaves, a Taça de Bronze teve largada no último final de semana, sempre com partidas no campo da Vila Cretti. No sábado, 12, o Brasinha deu de 3 a 0 no Madrugada, e o CTAFA derrotou o 100pre Juntos por 2 a 0, mesmo resultado da vitória do Mônaco, em cima do Caracas. No domingo, 13, o Serrana bateu o Fúria Oeste por 3 a 1, e o Red Bull derrotou o Lira´s por 3 a 2, mesmo resultado da vitória do Lidia, em cima do Aliança. O Chelsea passou pelo Jacarandá por 2 a 1. Donos da Bola e São José ficaram no 2 a 2.

A próxima rodada está agendada para o fim de semana. No sábado, 19, às 12h30, 14 e 15h20: Periferia x Sem Compromisso, Juventus Ariston x Largo da Pólvora e Rela Mônaco x Ajax Central. No domingo, 20, às 9, 10h15, 11h30, 12h45 e 14 horas: Dínamo x Malhorca, XI Garotos x Rubro Negro, Brígida x São Bento, VI de Janeiro x São Gonçalo e Porto x Liberdade.