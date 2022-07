Taça Prata – Barcelona goleia XI Garotos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de agosto de 2017

O Barcelona marcou a segunda rodada da Taça de Prata, realizada no último sábado e domingo, 12 e 13, com uma goleada.

A competição é organizada pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado. Jogando no Estádio do Niterói, o Barcelona acabou goleando o XI Garotos por 5 a 1. No mesmo local, o Maresias derrotou o Unidos da Cohab por 2 a 0, e o Parceria passou pelo Simplicidade por 2 a 1. Revelação e Lorena ficaram no 1 a 1. No Inac, o XV de Novembro bateu o Garotos do Morro por 3 a 1, e o Planalto venceu o União Total por 2 a 0.

A terceira rodada está agendada para o próximo sábado e domingo. No Estádio do Niterói, no sábado, 19, às 13h45 e 15h30: Moleques da Vila x XV de Novembro e Revelação x Planalto. No mesmo estádio, no domingo, 20, às 9 horas: Garotos do Morro x União Total. No Inac, no domingo, dia 20, às 10h30, 12 e 13h30: Roma Murão x Parceria, Unidos da Cohab V x Barcelona e Simplicidade x XI Garotos.