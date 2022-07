Prefeitura faz parceria com projeto de cultura, educação, esporte e arte para crianças

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 17 de agosto de 2017

Mais de 80 crianças de Carapicuíba, com idade entre 6 e 12 anos, agora podem desfrutar de uma nova e enriquecedora experiência educacional, esportiva e cultural. Através de parceria da Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a Associação FOCO – Arte & Desenvolvimento, o Projeto Vida e Movimento contempla Carapicuíba com atividades de formação infantil que incluem balé clássico, aulas de inglês e a prática de esportes como vôlei.

Na cerimônia de boas vindas estavam presentes os responsáveis e as alunas, o prefeito de Carapicuíba, a vice-prefeita e o secretário de Cultura e Turismo. As alunas, que já participam do curso na Associação, fizeram apresentação de dança e após acompanharam as novas integrantes carapicuíbanas para conhecer o espaço onde as aulas serão ministradas. Todas receberam um kit com sapatilha, collant e meia calça.

No primeiro dia de aula, as crianças praticaram balé, jogaram vôlei, na aula de inglês fizeram cartões para o dia dos pais e tomaram lanche. As aulas acontecem duas vezes por semana na sede da Associação, em Alphaville, e a prefeitura disponibiliza ônibus gratuito para transporte das crianças, acompanhadas pelo responsável.

Saiba mais sobre a FOCO

A FOCO Arte e Desenvolvimento é uma associação sem fins lucrativos que promove o bem por meio da cultura. Sua missão é promover desenvolvimento social, ético e cultural para toda a comunidade e, por conta desse ideal, a FOCO Arte & Desenvolvimento lançou o Projeto Vida e Movimento que atua não só em Carapicuíba, mas também em Osasco. A sociedade pode contribuir com essas iniciativas para ajudar a manter o projeto através doações. Para mais informações acesse o site http://www.focoad.com.