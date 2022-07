Após padronização da Prefeitura, ambulantes deixam Terminal do Centro

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 24 de agosto de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico e Trabalho, realizou na segunda-feira, dia 20, mais uma etapa do programa Ambulante Legal. Nesta fase da organização, os ambulantes foram retirados de dentro do Terminal do Centro.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Econômico e Trabalho está fiscalizando o cumprimento da decisão discutida na Comissão dos Ambulantes. É importante frisar que já estão instalados próximo ao Terminal mais de dez quiosques padronizados para que os ambulantes cadastrados continuem trabalhando com mais conforto e dignidade. Há a demarcação para 24 ambulantes.

Os usuários do transporte público também aprovam o programa, pois facilita o fluxo de pedestres, além de padronizar e organizar o comércio ambulante. “Continuamos colocando a cidade em ordem e a organização dos ambulantes é um grande exemplo disso, deixando o Centro mais bonito e dando dignidade ao trabalho dos ambulantes”, afirma o prefeito.

Calçadão do Centro

O programa Ambulante Legal começou com a padronização no Calçadão do Centro. Já foram instalados mais de 50 quiosques nas travessas. O comércio de alimentos também está sendo padronizado. Os ambulantes participantes do programa estão com guarda-sóis na cor azul em seus carrinhos. Os quiosques estão deixando o comércio organizado e padronizado, um verdadeiro benefício para os moradores de Carapicuíba, comerciantes e ambulantes.