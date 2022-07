Tolerância zero no combate aos pancadões e invasões

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 24 de agosto de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou o ano com ações de governo importantes para promover mais segurança e bem estar aos moradores. Entre elas está a política de Tolerância Zero de combate aos pancadões e às invasões de áreas públicas e as ações de ronda ostensiva em parceria da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar.

Sob tutela da secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano as operações também contam com a participação das secretarias de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, Obras e Serviços Municipais e Transporte e Trânsito. A parceria da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar amplia a capacidade de agir com mais firmeza e eficiência.

Desde o começo do ano, em todos os meses houve ao menos uma operação de combate aos pancadões. Veículos foram recolhidos, bares e outros comércios com documentação irregular foram fechados, centenas de pessoas foram abordadas. O auxílio da população é muito importante com denúncias de informações antecipadas sobre os pancadões através do telefone da GCM 4183-5229.

Já as ações para impedir invasões de área públicas tornaram-se atividade de rotina da Guarda Civil Municipal. Só nos meses de maio e junho, cerca de 120 operações nas regiões da Cohab, Parque Jandaia, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria Beatriz, Altos de Santa Lúcia, Jardim Angélica, Vila Dirce, Jardim Santa Brígida, foram realizadas pela Prefeitura para coibir novas invasões e atuar na reintegração de posse em locais ocupados irregularmente. Os funcionários da Prefeitura, sob proteção da Guarda Civil, desmontam os barracos que ainda não tem moradores e recolhem os materiais de construção. Aqueles que já estão habitados dependem de ordem judicial para que seja feita a reintegração de posse da área. Já foi solicitado à Cohab-SP o repasse de suas áreas para o governo municipal. Somente assim a Prefeitura poderá abrir processo de reintegração de posse de outras áreas ocupadas, inclusive próximas ao Parque dos Paturis.

Em maio entrou em funcionamento o serviço WhatsApp Denúncia para ampliar e agilizar os trabalhos de combate às invasões. Para colaborar, os moradores devem enviar mensagem com foto e endereço pelo WhatsApp número 94274-5054.