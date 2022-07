A bola volta a rolar no fim de semana

Data de Publicação: 24 de agosto de 2017

Depois de um fim de semana chuvoso, com rodadas adiadas, as competições municipais de futebol serão retomadas, incluindo a final da Copa dos Campeões. Sábado e domingo tem rodada da Taça de Bronze e domingo tem Taça de Prata.

COPA DOS CAMPEÕES – Domingo, 27, às 10h30, no Niterói, Bola Branca e Manchester

se enfrentam pelo título.

TAÇA DE PRATA – Domingo, 27, no Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Lorena x Planalto, Moleque da Vila x União Total e Revelação x Garotos do Morro. No Niterói, às 9, 12 e 13h30: Maresias x Barcelona, Unidos da Cohab V x Simplicidade e Roma Murão x XI Garotos.

TAÇA DE BRONZE – A rodada adiada será realizada nesse fim de semana, na Vila Cretti. No sábado, 26, às 12h30, 14 e 15h20: Periferia x Sem Compromisso, Juventus Ariston x Largo da Pólvora e Real Mônaco x Ajax Central. No domingo, 27, às 9, 10h15, 11h30, 12h45 e 14 horas: Dínamo x Malhorca, XI Garotos B x Rubro Negro, Brígida x São Bento, VI de Janeiro x São Gonçalo e Porto x Liberdade.