Prefeitura de Carapicuíba segue com obras de recapeamento asfáltico

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 24 de agosto de 2017

Dando continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico, a Prefeitura de Carapicuíba segue de forma intensa com as obras em vias de diversos bairros da cidade. O investimento total será de R$6 milhões até o fim do cronograma.

Em mais uma fase, iniciada neste mês de agosto, as obras nas ruas Monte Negro, no Jd. São Daniel, rua Amélia, Vila São Jorge e rua Jundiaí, Vila Dirce, já estão em andamento. Outra importante via da cidade que também já está recebendo o serviço de recape é a avenida José Fernandez Teixeira Zuza, em toda sua extensão.

Desde o começo do ano, a Prefeitura de Carapicuíba já tem realizado os trabalhos para melhoria da malha viária em toda cidade. A rua Manoel Dias Cavalheiro, na Vila São Jorge, e a Estrada Tambaú receberam recapeamento asfáltico. A avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, entre o AME Carapicuíba e a Marginal do Ribeirão, na Cohab V, teve suas obras concluídas neste mês de julho.

Após estudos e mapeamentos das ruas e avenidas, a próxima fase atenderá ainda as regiões do Jardim Planalto, Vila Rosa, Vila Cretti e Central.