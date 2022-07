Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania chega ao Jardim Novo Horizonte

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 24 de agosto de 2017

No próximo sábado, 26, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. Com uma série de atividades e serviços gratuitos à população, os moradores do Jardim Novo Horizonte e região serão os contemplados.

A edição, que acontecerá na rua Áquila com a avenida Plutão, a partir das 9 horas, levará ao bairro: emissão de Carteira de Trabalho; Orientação Jurídica; Cadastro Único para Bolsa Família; plantio de árvores; aulas de aeróbica; teatro infantil; brinquedos infláveis; pipoca, algodão doce, corte de cabelo e revitalização de escadão com artes em grafite.

Já os serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde são atualização e confecção do Cartão SUS; coleta para exame de Papanicolau; consultas clínicas, palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose; mutirão de prevenção contra a dengue e vacinas gratuitas em cães e gatos com a Campanha Contra Raiva.

Para esta edição a novidade fica por conta da “Feira de Adoção de Animais”. Os interessados em adotar um animal de estimação encontrarão cães e gatos devidamente castrados e vacinados, que aguardam uma família e um lar. Para adotar é necessário apresentar RG e assinar o termo de adoção.

