Carapicuíba participa dos Jogos Regionais dos Idosos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de agosto de 2017

Estão abertos nesta quinta-feira os Jogos Regionais dos Idosos (Jori) 2017 – 1ª Região e Capital. A 21ª edição acontece no município de Praia Grande e conta com mais de 2 mil competidores, com idade acima dos 60 anos, representando 30 cidades. A competição segue até domingo (27).

As modalidades em disputa no torneio são bocha, malha, vôlei adaptado, coreografia, atletismo, dança de salão, buraco, truco , damas, dominó, tênis, tênis de mesa, xadrez e natação – novidade para esta edição.

Carapicuíba participa dos Jori 2017 com delegação de aproximadamente 30 pessoas. Os idosos do município vão competir nas seguintes modalidades: dominó, atletismo, truco e damas.