Bola Branca vence o Manchester e conquista o título da Copa dos Campeões

Data de Publicação: 29 de agosto de 2017

A grande final da Copa dos Campeões, realizada no domingo, 27, no Estádio do Niterói, brindou a torcida com uma partida muito equilibrada. Bola Branca e Manchester alteraram ataques sem finalizações, encerrando o primeiro tempo sem gols.

No segundo tempo, o Bola Branca vai pra cima do Manchester e, aos 25 minutos, Licka abre o placar. O Manchester reage, mas o tempo regulamentar termina com a vitória do Bola Branca.

O Troféu Disciplina é do GR Camaleão, e o Goleiro Menos Vazado é Leandro Moskoski, do Manchester. O artilheiro da competição é Deivid Pedrinho Santos, do Bola Branca.

As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

BOLA BRANCA – Dida, Léo, Bahia, Vinícius, Pelé, Cassiano, Café, Junior Alegria, Licka, Pedrinho, Messi, Liu, Som, Denyverson, Luiz, Sergio, Daniel, Abelha, Gustavo, Ligeiro, Gabriel, Gé e Luciano. Comissão técnica – Alexandre e Vanderlei

MANCHESTER – Slot, Jorge, Antoniel, Renato, Wilson, Souza, Romário, Lelê, Dinho, Charles, Paulo, Cabo, Dérick, Gabriel, Juliano, Carioca, Robert e Ivanildo. Técnico: Capelete.

Árbitro: Edson Marola.

Auxiliares: Rodrigo Porto, Hélio Ferreira e José Ataíde Reis.

Anotador: Marcos da Silva Matos.

Auxiliar: Pedro Manoel.