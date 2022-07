Prefeitura lança programas de inserção ao mercado de trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realizou evento de lançamento dos programas Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho e Jovem Aprendiz. É uma parceria com o Governo do Estado, que não foi realizada nos últimos anos, mas a gestão do prefeito Marcos Neves conseguiu trazer para a cidade.

O programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho oferece a oportunidade de inserção no mercado de trabalho aos estudantes do ensino médio de escolas estaduais, entre 16 a 21 anos.

A bolsa-auxílio oferecida pelo Governo de São Paulo é de R$ 65,00 e, pela empresa, o valor mínimo de R$ 3,13 por hora estagiada, vale-transporte entre outros benefícios.

O programa Jovem Aprendiz também proporciona oportunidade de inserção do jovem no mercado de trabalho e a formação profissional em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológico Paula Souza (ETEC’s).

A jornada do aprendiz é de oito horas diárias, divididas entre quatro horas teóricas e quatro horas práticas. O contrato tem duração máxima de dois anos.

Como participar