Prefeitura inaugura Ecoponto na Aldeia

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba têm trabalhado intensamente para sanar um dos maiores problemas enfrentado na cidade – o descarte incorreto de entulho e demais materiais inutilizados. O governo municipal desenvolveu diversas atividades e programas que possuem como principal objetivo a limpeza e a conscientização de toda população.

E em mais uma ação, no último sábado, 26, a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, inaugurou na cidade o Ecoponto da Aldeia. Instalado na regional da Aldeia de Carapicuíba, o local oferece mais uma opção para o descarte legal de material reciclável.

Com a inauguração, a cidade passa a contar, a partir desta semana, com o total de cinco Ecopontos em operação distribuídos em diferentes bairros e assim como os demais, o Ecoponto da Aldeia permite aos moradores o descarte gratuito de entulho, madeira, móveis, pneus, eletrodomésticos e eletrônicos velhos ou quebrados.

“Sofremos com o acúmulo de entulhos descartados em ruas, praças e terrenos baldios de Carapicuíba. Esta ação traz sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública, além de prejudicar a nossa cidade. Por isso estamos trabalhando nesta questão e trazendo aos moradores opções para o descarte correto. Leve seu entulho ensacado e material reciclável aos Ecopontos, contamos com a colaboração de todos para mantermos nossa cidade limpa”, ressalta o prefeito.

É importante salientar que em Carapicuíba existe a lei nº 3044, que proíbe o deposito de lixo em locais inadequados, com multa no valor de R$3.500,00. A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP Denúncia Lixo 97434-8101.

Ecopontos

A cidade oferece cinco locais para descarte de entulho, pneus, móveis velhos e material reciclável. Vale ressaltar que para sobras de construção ou reforma, os resíduos devem estar ensacados e fechados, o limite de sacos para entulho são de 15 unidades.

Os Ecopontos funcionam de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/n Tel. 4184-3867

Ecoponto Cohab – Av. Brasil, 292 Tel. 4184-1179

Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, s/n, em frente ao condomínio Solaris.

Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4, Tel. 4186-2668

Ecoponto Veloso – Av. Jatobá, 576, Tel. 4167-6806

Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos!