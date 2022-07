Programa Meu Bairro Melhor realiza mais de mil atendimentos

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

No último sábado, 26, a rua Áquila foi palco para a festa em mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, realizado pela Prefeitura de Carapicuíba. O evento levou aos moradores do Jardim Novo Horizonte uma série de atividades e serviços gratuitos, com um total de mais de mil atendimentos.

Entre as ações, a população do bairro e região contou, durante toda a manhã, com emissão de Carteira de Trabalho, cadastro único para o programa Bolsa Família, orientação jurídica, palestras do Sebrae, corte de cabelo, além das atividades de lazer como brinquedos infláveis, pintura facial, plantio de mudas, caricaturas e oficias de arte.

Pela Secretaria de Saúde, a edição atendeu aproximadamente 250 munícipes, com o cadastro e atualização SUS; agendamento de exames; consultas clínicas, ginecológicas e odontológicas; coleta para exame de papanicolau; vacinas; entrega de medicamentos e palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose.

A Campanha Contra Raiva vacinou gratuitamente cerca de 460 animais, entre cães e gatos. E aproximadamente 200 domicílios foram vistoriados pela equipe técnica na prevenção a dengue.

Para os moradores do bairro, Míria Aparecido e Moisés de Almeida, que participaram do programa ao lado dos filhos Kaique e Mariana, Um dia de Cidadania traz diversos benefícios a região. “A família toda compareceu e adoramos. Meu Bairro Melhor é ótimo, pois traz revitalização, urbanização, organização, lazer, além de todos os serviços, afinal, há muitas pessoas que não conseguem se deslocar até os lugares onde estes serviços são oferecidos”.

Ainda durante o evento, o bairro foi beneficiado com a entrega da revitalização do escadão entre as ruas Plutão e Netuno, totalmente refeito, com a instalação de corrimão, nova iluminação e arte em grafite.