Peça teatral sobre meio ambiente conscientiza alunos de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

O grupo Efeito Dominó do Projeto Viva Mais Vida em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, iniciou neste mês de agosto, nas escolas da rede municipal de ensino, o ciclo de apresentações teatrais com a peça “Efeito Borboleta”.

Numa programação que segue até o fim do ano letivo, a encenação tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente, as consequências do descarte incorreto de lixo e como podemos colaborar para mantermos uma cidade melhor.

De forma descontraída e engraçada, a peça conta a história do personagem Antonemaí, julgado por ter desrespeitado a mãe natureza. Os personagens interagem de forma lúdica com os alunos alertando-os sobre a decomposição para cada tipo de lixo e sobre as pequenas ações que fazem a diferença para preservação do meio ambiente.

Temas como o consumo exagerado gerando toneladas de lixos eletrônicos, descarte incorreto e desperdício de água também são abordados pelos atores.

Segundo a secretária de educação, o teatro dentro da escola tem a função de integrar, socializar e acima de tudo trazer auto expressão e autoconhecimento ao aluno, seja no ambiente pedagógico ou artístico, indo além dos limites da sala de aula.“Por meio desta dramatização a criança desenvolve sua ideais. Uma educação de qualidade está diretamente condicionada ao desenvolvimento do intelecto do aluno. Assistido ou encenado, o teatro auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua formação, permitindo a reflexão aprofundada e tornando-os multiplicadores sobre o tema, nos ajudando também no combate aos descartes irregulares que tem ocorrido em nossa cidade”, finalizou.