Defesa Civil faz ação preventiva nos lagos de Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

Agentes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Carapicuíba realizam periodicamente ações de conscientização sobre os riscos de nadar nos lagos dos parques da Aldeia e do Paturis. Na quinta-feira, dia 24, numa ronda no Parque da Aldeia eles orientaram frequentadores sobre os perigos escondidos em atividades simples: fraturas, lesões e até afogamento.

Em 2008 foi registrado um número elevado de acidentes com água em Carapicuíba, contabilizando 58 mortes por afogamentos, sendo 90% das vítimas crianças ou adolescentes. Esses dados foram determinantes para o desenvolvimento de um forte trabalho de prevenção de acidentes que contou com a atuação em intensa da Prefeitura e de todos os agentes da Defesa Civil. O resultado dessas ações é o índice zero de mortes por afogamento nos últimos três anos.

Ações preventivas acontecem principalmente nas épocas mais quentes do ano, mas durante todo o ano os lagos são monitorados. Na semana passada um grupo de crianças nadava no lago do Parque da Aldeia e os agentes pediram que eles saíssem da água e alertaram sobre os perigos.

Faça sua parte e participe dessa campanha! Oriente seus filhos, vizinhos, amigos e familiares a não utilizarem os lagos dos parques para banho. A morte por afogamento e rápida e silenciosa, não deixe essa tragédia fazer parte da sua vida.

Serviço:

Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Carapicuíba

Rua Xapuri 420, Aldeia de Carapicuíba – Tel. 4146-5810