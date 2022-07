Declarada como utilidade pública área do Parque dos Paturis

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba avança para criação do Parque Municipal dos Paturis. Apesar de existir há anos, o Parque pertence à Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo). Sendo assim, até então a administração municipal não tinha o aval jurídico para colocar em prática o projeto de revitalização da prefeitura, que inclui cercar o Parque e implantar câmeras de segurança.

Com a assinatura do decreto 4.745/2017, a prefeitura declara a área verde do Parque dos Paturis de utilidade pública para desapropriação. O próximo passo é adquirir a posse definitiva para o município, em negociação com a Cohab-SP.

O Parque dos Paturis tem uma área de mais de 189 mil m², o equivalente a cerca de 25 campos de futebol. É um local que passou abandonado por anos, devido ao imbróglio jurídico de não pertencer ao município de Carapicuíba.

O projeto de revitalização do Parque dos Paturis inclui cercá-lo, horário de funcionamento discutido com a população, instalação de câmeras de segurança. Além disso, haverá nova pista de caminhada, áreas para atividades esportivas e culturais e banheiros públicos reformados.

“A revitalização do Parque dos Paturis é mais um compromisso do nosso plano de governo, que vamos cumprir. A população de Carapicuíba merece um local com mais segurança e melhores instalações para prática esportiva e lazer. É a porta de entrada da nossa cidade e tenho certeza de que será a menina dos olhos do povo carapicuibano”, afirma o prefeito.