Atletismo Masculino de Carapicuíba conquista dois ouros no Jori 2017

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 31 de agosto de 2017

Os representantes de Carapicuíba nos Jogos Regionais dos Idosos (Jori) 2017, realizado na Praia Grande, voltaram para a cidade com duas medalhas de ouro e duas de prata. Sendo três delas conquistada no atletismo.

Carapicuíba conquistou a segunda colocação na classificação final do atletismo masculino, alcançando sete pontos. Na classificação geral, a cidade ficou na 16º colocação, com 19 pontos, à frente das vizinhas Cotia (17º) e Barueri (18º). No total, 28 municípios participaram do Jori 2017.

Os idosos de Carapicuíba competiram nas seguintes modalidades: dominó, atletismo, truco e damas. “Parabenizo todos os carapicuibanos que honraram o nome da nossa cidade nos Jogos Regionais. Na próxima edição, vamos ajudar ainda mais esse grupo e ampliar o número de participantes para disputarmos mais modalidades”, afirma o prefeito.

As modalidades disputadas no torneio foram bocha, malha, vôlei adaptado, coreografia, atletismo, dança de salão, buraco, truco, damas, dominó, tênis, tênis de mesa, xadrez e natação – novidade para esta edição.