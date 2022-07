Carapicuíba lembrou a história da cidade no desfile da independência

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de setembro de 2017

Reunindo alunos da rede municipal de ensino e diversas entidades, a prefeitura de Carapicuíba contou a história da cidade no desfile da independência. O evento reuniu autoridades civis e militares. O aldeamento, índios Guaianazes e Guarulhos, Anchieta, Santa Catarina, São Pedro, os bandeirantes, a ferrovia e a Associação Santa Terezinha foram alguns dos temas de alegorias do desfile.

O evento teve abertura com o desfile do 22º Batalhão Logístico Leve, do Exército Brasileiro, seguido pelo batalhão da Polícia Militar Metropolitana e da Guarda Civil Municipal, assim como os alunos da rede municipal de ensino. Os membros do Centro de Atenção à Terceira Idade lembraram a performance da cidade no Jori (Jogos Regionais dos Idosos), seguidos pelo desfile do Instituto Educacional da Criança e do Adolescentes, da Secretaria de Esportes, da Legião de Encaminhamento Educacional do Menor e do Clube dos Aventureiros e Desbravadores, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Encerraram o desfile os membros da Ordem DeMolay e dos moto clubes locais.