Barcelona dá de 9 a 0 no Unidos da Cohab V

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de setembro de 2017

A Taça de Prata teve aquela terceira rodada, adiada pela chuva, no feriadão do dia 7. E o Barcelona marcou a rodada com um 9 a 0 em cima do Unidos da Cohab V. Na Bronze, o Rubro Negro goleou o Brígida por 6 a 0. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

TAÇA DE OURO – No sábado, 9, no Niterói, o Villareal deu de 3 a 1 no Gopiuva e o Palmeirinha da Aldeia venceu o Catuense pela contagem mínima. Já no campo do Planalto, o Paulistano passou pelo Arsenal do Morro por 2 a 1, e o Vila Iza derrotou o Aliança Paulista por 3 a 2. No domingo, 10, no Niterói, o Nacional goleou o Fumaça por 4 a 1, e a partida entre Furacão e Família terminou empatada em 2 a 2. O Vasco da Gama derrotou o Renegados por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Bola Branca, em cima do Manchester.

Terceira rodada – No sábado, 16, tem partidas agendadas para as 13h45 e 15h30. No Niterói: Furacão x Renegados e Família x Bola Branca. No campo do Planalto: Manchester x Vasco da Gama e Camaleão x Nacional. No domingo, no Niterói, às 9, 10h30, 13h45 e 15h30: Villareal x Palmeirinha da Aldeia, Gopiúva x Aliança Paulista, Vila Iza x Catuense e Mary Jane x Paulitano.

TAÇA DE PRATA – A terceira rodada foi realizada no feriado do dia 7. No Inac, o Barcelona deu de 9 a 0 no Unidos da Cohab V e o Roma Murão venceu o Parceria por 3 a 0. O Simplicidade passou pelo XI Garotos por 2 a 1. No Niterói, o Planalto bateu o Revelação por 4 a 0, e o União Total derrotou o Garotos do Morro por 2 a 0. Moleques da Vila e XV de Novembro ficaram no 1 a 1.

No domingo, 10, a competição teve a sexta rodada. No Inac, o Planalto goleou o Garotos do Morro por 5 a 0, e o Moleques da Vila passou pelo Lorena por 2 a 1. A partida entre XV de Novembro e Revelção terminou no 1 a 1. No Planalto, o Parceria derrotou o Unidos da Cohab V por 2 a 0. O Roma Murão derrotou o Maresias pela contagem mínima, mesmo resultado da vitória do Simplicidade, em cima do Barcelona.

A sétima rodada define a primeira fase. Domingo, 17, sempre com partidas às 9, 10h30 e 12 horas. No Planalto: União Total x Revelação, Planalto x Moleques da Vila e XV de Novembro x Lorena. No Inac: XI Garotos x Unidos da Cohab V, Barcelona x Roma Murão e Parceria x Maresias.

TAÇA DE BRONZE – A tarde de sábado foi mesmo do Rubro Negro: 6 a 0 no Brígida. O São Bento derrotou o XI Garotos “B” por 3 a 0, mesmo resultado da vitória do Liberdade, em cima do VI de Janeiro. No domingo, o Largo da Pólvora bateu o Periferia por 3 a 0, e o Malhorca deu de 3 a 1 no Real Mônaco. O Dinamo passou pelo Ajax Central por 3 a 2, e a partida entre Juventus Ariston e Sem Compromisso terminou em 1 a 1. O São Gonçalo venceu o Porto pela contagem mínima.

As partidas acontecem sempre no campo da Vila Cretti. No sábado, dia 16, às 12h30, 14 e 15h20: Aliança x Jacarandá, Chelsea x Lidia e Serrana x Donos da Bola. No domingo, 17, às 10h15, 11h30, 12h45 e 14 horas: Madruga x 100pre Juntos, CTAFA x Brasinha, Mônaco Aldeia x Lira´s e Red Bull x Caracas.