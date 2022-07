Na Semana da Árvore, Carapicuíba lança projeto de plantio consciente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Projeto “Eu, Tu e Elas, + Verde + Vida” tem doação de mudas, programas de plantios e orientações.

No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore e para celebrar a prefeitura de Carapicuíba, por meio da secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade lança o Projeto Eu, Tu e Elas, + Verde + Vida para incentivar o plantio de árvores consciente e responsável. Entre os dias 17 e 23 tem programação especial com distribuição de mudas, plantio e atividades educacionais no Calçadão e no Plaza Shopping Carapicuíba.

As atividades começaram no domingo, 17, com o plantio de sete mudas de árvores na UBS Ana Estela, em parceria com a ONG Brasil Eco Planetário que propôs uma ação simultânea em mais de 600 cidades paulistas. Durante a semana, de 18 a 23, das 10h às 16h, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade faz atendimento à população em tendas montadas no Calçadão e no Plaza Shopping Carapicuíba. Com a ajuda de profissionais capacitados, as pessoas que visitarem as tendas poderão escolher a espécie de árvore mais adequada para plantar no quintal de casa ou na calçada, receberá na hora e gratuitamente a muda e orientações de como cuidar para que a árvore cresça saudável e bonita.

No dia 21, Dia da Árvore, a programação será especial. Mudas de árvores serão plantadas em 17 escolas municipais, com a participação de alunos e professores. A proximidade das crianças com a natureza e deixar que elas participem ativamente do plantio das árvores que elas poderão acompanhar o crescimento é uma forma de ensinar que o cuidado com o meio ambiente está sob responsabilidade de todos nós. A secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade participa da Virada Sustentável na Faculdade Estácio/FNC e de plantio monitorado na Faculdade Aldeia de Carapicuíba (dia 27).

Projeto Eu, Tu e Elas, + Verde + Vida

Conscientizar a população sobre a importância de valorizar e preservar o meio ambiente, em especial as árvores, é o principal objetivo. O projeto tem doação de mudas, oficinas educativas para crianças, plantios, cadastro de voluntários e orientações diversas sobre meio ambiente e sustentabilidade.

A prefeitura ajuda o morador a escolher a espécie de árvore ideal para plantar na calçada, quintal ou jardim. Escolhido o tipo de árvore, a pessoa recebe a muda e as orientações de como plantar e cuidar para que ela cresça forte e bonita. O futuro com uma Carapicuíba mais arborizada é possível e depende do engajamento de todos.

Veja a programação e participe dessa importante campanha. Ajude a deixar seu bairro melhor e a cidade mais bonita.

Programação Semana da Árvore e Lançamento do Projeto Carapicuíba + Verde

Segunda a sábado (18 a 23)

10h às 16h – Tendas com atendimento, exposição, orientação e doação de mudas de árvores no Calçadão e no Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce)

Quinta-feira (21)

9h30 – Virada Sustentável Estácio Carapicuíba com doação de 44 mudas e plantio monitorado no estacionamento da Faculdade.

11h – Plantio simultâneo de árvores nas escolas da rede municipal.

Quarta-feira (27)

9h – Ação FALC (Faculdade Aldeia de Carapicuíba) com doação de 35 mudas, plantio monitorado e orientações ambientais.

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade: Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – complexo do Ginásio Tancredo Neves, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, telefone 4187-3837.