Carapicuíba participa da campanha “Minha escolha faz a diferença no trânsito”

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Tema da Semana Nacional de Trânsito 2017 valoriza a colaboração de todos para a diminuição de acidentes

Entre os dias 18 e 25 de setembro acontece em todo o país a Semana Nacional de Trânsito com o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. Abraçando esta campanha tão importante, a Prefeitura traz novidades que mudam para melhor a rotina de motoristas e pedestres da cidade.

Junte-se a nós nessa campanha pela vida. Faça sua parte e utilize o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, se ingerir bebida alcoólica não dirija, não use o celular ao volante e use capacete. Ações simples e preventivas salvam vidas.

Novo acesso para Av. Pres. Vargas, Vila Caldas e Centro

Entre as principais medidas está o novo retorno na Av. Deputado Emílio Carlos que vai deixar o fluxo de veículos no sentido Barueri ficará mais seguro e organizado. Quem precisa fazer o retorno ou subir a av. Presidente Vargas, vai aguardar a abertura do semáforo numa pista específica, e não mais na faixa da esquerda. A obra é da prefeitura de Carapicuíba e os pontos de ônibus da região permanecem nos mesmos locais. Veja o mapa ilustrativo:

Área de segurança para motos e bicicletas

A secretaria de Transporte e Trânsito faz também nesta semana a implantação das áreas exclusivas de segurança para motos e bicicletas nos semáforos. Localizada entre a faixa de pedestres e os automóveis, o espaço está sinalizado com pintura de solo com o símbolo do motociclista. O objetivo é oferecer mais segurança no trânsito, evitando que as motos e bicicletas fiquem paradas nos corredores enquanto aguardam o sinal verde do semáforo. Segundo levantamento do IBGE de 2016, Carapicuíba tem uma frota de quase 33 mil motos, além da grande circulação de motociclistas de outras cidades que utilizam a cidade como rota de passagem.

Educação para o Trânsito

No dia 22, sexta-feira, agentes de trânsito fazem palestra educativa para 90 alunos do 5º ano da escola estadual Andrei Sakharov e estudantes da Fatec. O objetivo é unir no mesmo espaço crianças que começam a entender sobre mobilidade e pessoas que estão tirando a primeira habilitação. De forma interativa e dinâmica, exibindo filmes e desenhos os agentes conversam com as crianças sobre a importância de respeitar as leis de trânsito seja como motorista, pedestre ou ciclista.

Nova sede da Secretaria de Transporte e Trânsito

Está em construção a futura sede da secretaria de Transporte e Trânsito, na Av. Deputado Emílio Carlos, bem próximo ao atual endereço. A CPTM cedeu à prefeitura por 99 anos o uso do terreno e a construção que estava abandona foi retomada para sediar as novas instalações da secretaria.

O novo espaço terá dois estacionamentos, um para visitantes e outro para a frota de viaturas da secretaria, acessibilidade total para pessoas com mobilidade reduzida, vestiário e sala de descanso para os agentes de trânsito.

O prédio onde a secretaria de Transporte e Trânsito funciona hoje é alugado e com a mudança, a administração pública vai economizar R$ 100 mil por ano com aluguel.

Ações permanentes para mais segurança no trânsito

A Secretaria de Transporte e Trânsito realiza periodicamente a revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos, fiscalização e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.

Serviço:

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está à disposição para prestar esclarecimentos sobre os serviços prestados.

Endereço: Rua Santa Terezinha, 24, esquina com a Av. Deputado Emílio Carlos

Horário de atendimento: das 8h às 17h

Telefone: (11) 4184-4098

E-mail: [email protected]