Prefeitura de Carapicuíba revitaliza Praças

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais segue trabalhando intensamente para melhorar toda a cidade. Em mais uma ação, a equipe designada para as operações do programa Meu Bairro Melhor revitalizou a Praça das Bandeiras, localizada no centro e a praça da rua Antônio do Santos Neves, no bairro Gustavo Correia.

Nas duas praças foram concluídas as atividades de varrição, limpeza geral com recolhimento de entulho, capinação e pintura das guias de entorno. Na Praça das Bandeiras, a manutenção da iluminação também foi realizada, com a troca de todas as lâmpadas.

Moradora da cidade há cinco anos, Patrícia Borges de Andrade, 33 anos, acredita que as obras são muito importantes e afirma já ter notado o trabalho da prefeitura. “Tenho visto muitas obras aqui, principalmente nesta região perto do Viaduto Jorge Julian. Aqui no centro as coisas estão melhorando em poucos meses”.

Edison Rondon, proprietário da oficina mecânica localizada em frente à praça do bairro Gustavo Correia, elogia o trabalho feito pelas equipes e ressalta que antes não eram feitas essas obras na cidade.

“Morei em Carapicuíba durante 20 anos, hoje sou comerciante e frequento a cidade todos os dias para vir trabalhar. Há algum tempo eu não via essa quantidade de obras de limpeza sendo executadas, tudo estava bagunçado, tinham muitos ratos, sujeira, lixo e agora melhorou bastante. A aparência da cidade está cada dia melhor”, disse.

Responsabilidade de todos



É importante ressaltar que o munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei nº 3044, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP Denúncia Lixo 97434-8101.