Prefeitura de Carapicuíba confraterniza com idosos da cidade

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Para homenagear os participantes do Jori (Jogos Regionais do Idoso), a Prefeitura de Carapicuíba em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania realizou, na última quinta-feira (14), jantar dançante de confraternização. O evento ocorreu na Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba e contou também com a participação dos membros do Catic (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba).

Jogos Regionais do Idoso

Esta foi a 21° competição dos Jogos Regionais do Idoso, que reuniram 14 modalidades. Neste ano, a terceira idade de Carapicuíba competiu no atletismo, dominó, truco e damas, trouxeram para casa duas medalhas de ouro e duas de prata, sendo três no atletismo e uma no dominó. A cidade ficou na 16° posição na classificação geral e à frente das vizinhas Cotia (17°) e Barueri (18°).

Vencedor da medalha de ouro na modalidade atletismo 60 a 64 anos, Milton Vieira, 61, conta como a participação nos Jogos influenciou sua vida. “No Jori, conheci muitas pessoas especiais, trouxe mais animação porque fomos vistos, antes a terceira idade não era reconhecida e hoje, através do Jori e do Catic, estamos sendo”. E completou: “Nos próximos jogos vou participar e quero ir para ganhar”.

Catic

A participação dos idosos da cidade, no Jori, foi intermediada pelo Catic, que visa proporcionar à terceira idade atividades que estimulem a socialização, autoestima e conscientização de cidadania, propiciando sua evolução nos âmbitos pessoal, familiar e social.

“Não me imagino em casa, sem participar de nada. Faço aula de flauta, violão, participei de corridas, coreografias. Não pode ficar parada, tem que participar”, aconselha Maria Aparecida Cedir, 74, participante do Catic há vinte anos.

Para participar do Catic é necessário fazer a inscrição em uma unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou na própria sede, ter no mínimo 60 anos e residir em Carapicuíba.