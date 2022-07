Futsal Amador – É hora da largada no salão

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Vai começar o pega no salão, com as competições municipais. O Veteraníssimo começa na quinta-feira, dia 21. Sábado, 23, tem largada das categorias menores e no domingo, 24, tem primeira rodada da categoria Principal. Todas as rodadas serão realizadas no Ginásio Ayrton Senna. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

PRINCIPAL – São 16 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores para a próxima fase:

Chave A – Rennacs, Vila Cretti, Furia, Porto, Madrid, Em Cima da Hora,. Nova Vida e Camaleão.

Chave B – Marília, FDS-12, Mija Pinga, Azurra, Bola + 1, Último Gole, Pentágono e Oeste Ham.

A primeira rodada está agendada para o domingo, 24, às 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 13h45, 15, 16 e 17 horas: Rennacs x Furia, Vila Cretti x Porto, Madrid x Nova Vida, Em Cima da Hora x Camaleão, Marília x Mija Pinga, FDS-12 x Azurra, Bola + 1 x Pentágono e Último Gole x Oeste Ham.

VETERANÍSSIMO – São sete equipes, jogando em chave única e classificando os semifinalistas: Camaleão, Balaka, Pentágono, 7 de Setembro, Marília, Rubro Negro e Kalango´s.

A primeira rodada está agendada para a quinta-feira, 21, às 19h15, 20h30 e 21h30: Camaleão x Rubro Negro, Balaka x Marília e Pentágono x 7 de Setembro.

Sub-18 – São oito equipes,em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas:

Chave A – Real Atletick, Botafogo, Escola Maria de Lourdes e Madrid.

Chave B – Marília, Kalangos´s, América Juniors e R9 ACC.

A largada acontece no sábado, 23, às 13h45, 15, 16 e 17 horas: Real Atletick x Escola Maria de Lourdes, Botafogo x Madrid, Marília x América Juniors e Kalangos x R9 ACC.

Sub-16 – São oito equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Liras, FDS 12, Escola Maria de Lourdes e Projeto ABC.

Chave B – Don Divino, América Juniors, Real Atletick e Marília.

A primeira rodada ficou agendada para o dia 30, às 13h45, 15, 16 e 17 horas: Liras x Escola Maria de Lourdes, FDS 12 x Projeto ABC, Dom Divino x Real Atletick e América Juniors x Marília.

Sub-14 – São oito equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Real Atletick, Dom Divino, Paulista e FDS.

Chave B – Marília, Kolping Aldeia, América Juniors e Projeto ABC.

A primeira rodada acontece neste sábado, 23, às 8h30, 9h30, 10h30 e 11h30: Real Atletick x Paulista, Dom Divino x FDS 12, Marília x América Juniors e Kolping Aldeia x Projeto ABC.

Sub-12 – São sete equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A –Projeto ABC, Kolping Aldeia, Dom Divino e Botafogo.

Chave B – América Juniors, Paulista e Marília.

A primeira rodada está agendada para o sábado, dia 30, às 9, 10 e 11 horas: Projeto ABC x Dom Divino, Kolping Aldeia x Botafogo e América Júniors x Marília.