Prefeitura instala nova iluminação pública em área escolar da Vila Gustavo Correia

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Os arredores do Parque Gabriel Chucre e das unidades de ensino da Vila Gustavo Correia estão ficando mais iluminados. Equipes da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Carapicuíba começaram no dia 15 de setembro a primeira etapa do projeto de iluminação pública na Av. Marginal Esquerda, entre a Av. Consolação e o Parque Gabriel Chucre.

Nessa fase foram instalados 10 postes e 20 luminárias com lâmpadas brancas, que deixam a via muito mais clara. Esta área é utilizada principalmente por estudantes da faculdade, Fatec e Etec. Na segunda etapa serão instalados 30 postes com 60 luminárias ao longo da Av. Marginal Esquerda, no trecho que passa por trás do parque.

Ruas e avenidas mais iluminadas oferecem mais segurança aos moradores, comerciantes e pedestres. A secretaria de Infraestrutura começou o ano com uma força tarefa para agilizar o atendimento à demanda acumulada de manutenção da rede de iluminação pública. Nos primeiros cinco meses de 2017 foram feitos 10.294 atendimentos. Em agosto a prefeitura instalou novos refletores nas escadas de acesso ao Viaduto Jorge Julian. Na Av. Francisco Pignatari, as lâmpadas amarelas dos postes foram substituídas por lâmpadas brancas.

Para os próximos meses está prevista a implantação do Call Center 24 horas na secretaria de Infraestrutura, que vai facilitar, agilizar e ampliar o atendimento à população.

Infelizmente, casos de furto de fios em parque e outras vias públicas da cidade são recorrentes. A demanda de manutenção gerada por esse tipo de crime prejudica o cumprimento do cronograma de pedidos feitos pela população.

O cidadão pode contribuir informando os locais que precisam do serviço pelo telefone 4184-1146 e denunciar o furto de fios e equipamentos no telefone da Guarda Civil Municipal 4183-5229 ou pelo 190.