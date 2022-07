Prefeitura apoia 1ª Corrida Outubro Rosa de Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de setembro de 2017

Com o apoio cultural da Prefeitura, a cidade de Carapicuíba recebe no dia 1 de outubro, a 1ª Corrida Outubro Rosa – em Prol do Combate ao Câncer de Mama.

Com trajeto especial de parque a parque, o percurso será de 5 km e 10 km, saindo do Parque da Aldeia às 7 horas, passando pelo Parque dos Paturis e retornando ao Parque da Aldeia.

A corrida marca o início da Campanha Outubro Rosa na cidade, que contará com uma extensa programação durante todo o mês, numa junção de diversas secretarias. As atividades terão como objetivo compartilhar informações e orientações, conscientizando toda população sobre a importância dos exames preventivos.

As inscrições seguem até dia 28 de setembro e podem ser realizadas através do site: corridaoutubrorosa.com.br

Participe!

Campanha Outubro Rosa

O movimento internacionalmente conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990. A data, celebrada anualmente em todo o mundo, tem o intuito de estimular a participação da população no combate ao câncer de mama.