Futebol – Prata e Bronze em fase de definições

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de setembro de 2017

A rodada do último fim de semana definiu a primeira fase da Taça de Bronze e os semifinalistas da Taça de Prata. Na Taça de Ouro, o Camaleão marcou a quarta rodada com goleada.

TAÇA DE OURO – No sábado, 23, jogando no Estádio do Niterói, o Catuense derrotou o Gopiúva por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Palmeirinha da Aldeia, em cima do Vila Iza. No domingo, 24, no campo do Inac, o Camaleão goleou o Fumaça por 4 a 0. O Bola Branca deu de 3 a 1 no Furacão e o Manchester passou pelo Renegados por 4 a 3. Também no domingo, no Planalto, o Vasco da Gama bateu o Família por 3 a 0, e o Arsenal do Morro venceu o Mary Jane por 2 a 1. Aliança Paulista e Vila Real terminaram a partida sem gols.

Quinta rodada – Sábado, 30, no Estádio do Niterói, às 13h45 e 15h30: Furacão x Vasco da Gama e Nacional x Bola Branca. No domingo, 1, no Planalto, às 10h30, 12 e 13h30: Camaleão x Renegados, Manchester x Fumaça e Villareal x Catuense. Simultaneamente, no campo do Inac: Paulista x Aliança Paulista, Mary Jane x Palmeirinha da Aldeia e Vila Iza x Arsenal do Morro.

TAÇA DE PRATA – Domingo, 24, foi dia de quartas de final no Estádio do Niterói. O Parceria carimbou passaporte para a semifinal derrotando o Muleques da Vila por 2 a 1. O Planalto garantiu a vaga na semifinal com um 3 a 0 no Simplicidade, mesmo resultado da vitória do Barcelona, em cima do Garotos do Morro. Maresias e União Total empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Maresias por 8 x 7.

Planalto, Parceria, Barcelona e Maresias sobem para a Taça de Ouro. A fase semifinal está agendada para domingo, 1, no Estádio do Niterói, às 9 e 10h30: Planalto x Parceria e Barcelona x Maresias. Os vencedores disputam o título da competição.

TAÇA DE BRONZE – A rodada do fim de semana definiu a primeira fase. No sábado, 23, o Dínamo garantiu a vaga ao bater o Real Mônaco por 3 a 0, mesmo resultado da vitória do XI Garotos “B”, em cima do Brígida. O Malhorca, classificado, empatou em 1 a 1 com o Ajax Central. No domingo, 24, a rodada contou com duas goleadas: Porto e Juventus carimbaram passaporte goleando seus respectivos adversários, VI de Janeiro e Periferia, por 4 a 0. O Rubro Negro venceu o São Bento por 2 a 1: ambos classificados. O São Gonçalo derrotou o Liberdade por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Largo da Pólvora, em cima do Sem Compromisso.

A primeira rodada da fase oitavas de final acontece nesse domingo, 1, às 9, 10h30, 12 e 13h30: Brasinha x Red Bull, Unidos da Lidia x Donos da Bola, Serrana x Chelsea e São Gonçalo x São Bento.