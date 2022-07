Futsal – Camaleão marca a primeira rodada com goleada

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

A primeira rodada do Principal, domingo, 24, no Senninha, ficou marcada pela goleada do Camaleão. Na abertura do Veteraníssimo e do Sub 18 também teve goleadas. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

PRINCIPAL – São 16 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores para a próxima fase:

Chave A – Rennacs, Vila Cretti, Furia, Porto, Madrid, Em Cima da Hora,. Nova Vida e Camaleão.

Chave B – Marília, FDS-12, Mija Pinga, Azurra, Bola + 1, Último Gole, Pentágono e Oeste Ham.

O Camaleão começou com o pé direito: 7 a 1 no Em Cima da Hora. Bola + 1 e Azurra também golearam. O Bola + 1 deu de 6 a 2 no Pentágono, e o Azurra venceu o FDS-12 por 5 a 1. O Rennac”s derrotou o Furia por 3 a 2, e o Nova Vida passou pelo Madrid por 6 a 5. Vila Cretti e Porto empataram em 4 a 4 e o Último Gole bateu o Oeste Ham por 3 a 2. O Marilia venceu o Mija Pinga pela contagem mínima.

A segunda rodada está agendada para o domingo, 1, às 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 13h45, 15, 16 e 17 horas: Marília x Azurra, FDS-12 x Mija Pinga, Oeste Ham x Bola + 1, Pentágono x Último Gole, Rennac”s x Porto, Vila Cretti x Furia, Camaleão x Madrid e Nova Vida x Em Cima da Hora.

VETERANÍSSIMO – São sete equipes, jogando em chave única e classificando os semifinalistas: Camaleão, Balaka, Pentágono, 7 de Setembro, Marília, Rubro Negro e Kalango´s.

Na abertura, na quinta-feira, 21, o Marília bateu o Balaka por 9 a 1, e o Camaleão goleou o Rubro Negro por 7 a 0. O Pentágono derrotou o 7 de Setembro por 7 a 4.

A próxima rodada está agendada para quinta-feira, 28, no Senninha, às 19h1, 20h30 e 21h30: Kalangos x Marília, Camaleão x 7 de Setembro e Balaka x Pentágono.

Sub-18 – São oito equipes,em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas:

Chave A – Real Atletick, Botafogo, Escola Maria de Lourdes e Madrid.

Chave B – Marília, Kalangos´s, América Juniors e R9 ACC.

Na abertura da competição, no sábado, 23, o Kalangos goleou o R-9/ACC por 6 a 1, e o Marília deu de 8 a 4 no América Juniors. O Botafogo bateu o Madrid por 7 a 3, e o Real Atletick passou pelo Escola Maria de Lourdes por 5 a 4.

A próxima rodada está agendada para o dia 7.

Sub-16 – São oito equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Liras, FDS 12, Escola Maria de Lourdes e Projeto ABC.

Chave B – Don Divino, América Juniors, Real Atletick e Marília.

A primeira rodada ficou agendada para o sábado, 30, às 13h45, 15, 16 e 17 horas: Liras x Escola Maria de Lourdes, FDS 12 x Projeto ABC, Dom Divino x Real Atletick e América Juniors x Marília.

Sub-14 – São oito equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Real Atletick, Dom Divino, Paulista e FDS.

Chave B – Marília, Kolping Aldeia, América Juniors e Projeto ABC.

A primeira rodada, no sábado, 23, foi marcada pelo equilíbrio. O Real Atletick derrotou o Paulista por 3 a 2, e o Marília passou pelo América Juniors por 4 a 3. O Projeto ABC venceu o Kolping Aldeia pela contagem mínima. Don Divino e FDS-12 empataram em 2 a 2.

A próxima rodada está agendada para o dia 7 de outubro.

Sub-12 – São sete equipes, em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A –Projeto ABC, Kolping Aldeia, Dom Divino e Botafogo.

Chave B – América Juniors, Paulista e Marília.

A primeira rodada está agendada para o sábado, dia 30, às 9, 10 e 11 horas: Projeto ABC x Dom Divino, Kolping Aldeia x Botafogo e América Júniors x Marília.