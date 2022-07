Ações de conscientização sobre o autoexame marcam o Outubro Rosa

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, adere à campanha Outubro Rosa com tema “O Primeiro Exame só Depende de Você”. O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância do autoexame e diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 65% dos casos do câncer de mama são descobertos pelo autoexame. Além disso, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a doença afeta uma a cada 15 mulheres, mas as chances de cura com o diagnóstico precoce chegam a 90%.

A largada das ações de conscientização sobre a luta contra o câncer de mama acontece no domingo (1º), com a 1ª Corrida Outubro Rosa de Carapicuíba. Com trajeto especial de parque a parque, o percurso será de 5 km e 10 km, saindo do Parque da Aldeia às 7 horas, passando pelo Parque dos Paturis e retornando ao Parque da Aldeia.

A Prefeitura também realizará palestras de conscientização no Plaza Shopping Carapicuíba. Os temas são: Prevenção de Câncer de Mama e Colo, Autoestima da Mulher, Alimentação Preventiva ao Câncer e Orientações sobre o Tratamento do Câncer de Mama. Os profissionais da Secretaria de Saúde serão os palestrantes. Além disso, todas as Unidades Básicas de Saúde do município vão realizar ações de conscientização sobre o tema.

Outra marca do Outubro Rosa é iluminação com a cor do tema da campanha. Carapicuíba terá pontos iluminados, um deles será a Praça das Bandeiras, que fica no Centro da cidade. A Secretaria de Infraestrutura vai realizar a troca da iluminação, que se estenderá por todo mês.

Confira a programação das atividades:

Confira a programação das Palestras:

Local: Plaza Shopping Carapicuíba

Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce