Prefeitura realiza ações para aumentar a segurança na cidade

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

Visando aumentar a segurança e o conforto de seus cidadãos, na última quarta-feira (20) a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Guarda Civil Municipal, realizou Operação no Parque do Planalto. A ação foi realizada no período da manhã e teve como finalidade coibir o uso de drogas. Três viaturas da GCM circularam no parque, fazendo abordagens.

Ainda com foco em garantir a seguridade da população, a prefeitura realizou na noite da última quinta-feira (21) palestra sobre segurança pública. A conferência, que foi ministrada pelo secretário municipal de Segurança Pública Rubens de Souza Diniz, aconteceu na Casa da Advocacia e da Cidadania de Carapicuíba.

Entre todas as orientações, o secretário destacou que se deve andar sempre atento, evitar ruas e locais escuros (dando preferência a locais movimentados), manter sempre a calma e também o controle, em qualquer tipo de situação de risco. Além disso, salientou que aparelhos celulares são os objetos mais procurados por assaltantes e que por isso o cuidado deve ser redobrado, evitando a exposição e fazendo o uso em locais púbicos somente quando necessário.