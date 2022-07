Novo retorno no Centro facilita acesso para bairros e Barueri

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

Nesta quinta-feira, 28, a prefeitura inaugura o retorno na Av. Deputado Emílio Carlos, na Vila Caldas. O novo acesso vai beneficiar não só os moradores e trabalhadores dos bairros próximos, mas também pessoas de outras cidades como Barueri, Itapevi, Jandira e Osasco que utilizam Carapicuíba como rota de passagem.

O retorno é uma das obras que a prefeitura de Carapicuíba, por meio da secretaria de Transporte e Trânsito, realiza numa área de aproximadamente 5 mil metros quadrados. No mesmo local também está em construção a futura sede da secretaria que terá dois estacionamentos, um para visitantes e outro para a frota de viaturas da secretaria, acessibilidade total para pessoas com mobilidade reduzida, vestiário e sala de descanso para os agentes de trânsito. O prédio onde a secretaria de Transporte e Trânsito funciona hoje é alugado e com a mudança, a administração pública vai economizar R$ 100 mil por ano com aluguel.

O retorno está localizado na altura do número 600, próximo ao Centro Administrativo da prefeitura e do supermercado Cobal. Quem utiliza a Av. Deputado Emílio Carlos e precisa fazer o retorno ou subir a av. Presidente Vargas, vai aguardar a abertura do semáforo numa pista específica, e não mais na faixa da esquerda. Dessa forma o fluxo de veículos no sentido Centro e para Barueri ficarão mais seguro e organizado. Vale ressaltar que os pontos de ônibus da região permanecem nos mesmos locais.

Ainda parte deste novo projeto, será implantado um novo cruzamento na Rua Albino de Moraes com Av. Deputado Emílio Carlos. Será uma nova alternativa para quem segue no sentido Barueri.

A secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba estima que 70% dos veículos que trafegam no corredor Av. Deputado Emílio Carlos/Av. Mário Covas/Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu sejam de veículos de outras cidades. Ou seja, todas as estratégias da administração pública municipal relacionadas à mobilidade urbana consideram uma frota muito maior do apenas a população local.

Área de segurança para motos e bicicletas

A secretaria de Transporte e Trânsito finalizou no fim de semana a implantação das áreas exclusivas de segurança para motos e bicicletas nos semáforos da região Central. Localizada entre a faixa de pedestres e os automóveis, o espaço está sinalizado com pintura de solo com o símbolo do motociclista.

O objetivo é oferecer mais segurança no trânsito, evitando que as motos e bicicletas fiquem paradas nos corredores enquanto aguardam o sinal verde do semáforo. Segundo levantamento do IBGE de 2016, Carapicuíba tem uma frota de quase 33 mil motos, além da grande circulação de motociclistas de outras cidades que utilizam a cidade como rota de passagem.