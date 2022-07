PAT Carapicuíba tem o maior número de colocados no mercado de trabalho da Região

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Social e Trabalho, tem atuado com intensidade na busca por parcerias para colocação e recolocação dos carapicuibanos no mercado de trabalho.

De acordo com o relatório mensal do Ministério do Trabalho e Emprego, em agosto, o Portal de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Carapicuíba alcançou o número de 64 colocações, Santana atingiu 58, Barueri (49), Cotia (17) e Itapevi (14).

Para o secretário Luiz Gonzaga, o resultado é fruto do trabalho intensivo na captação de vagas junto às empresas da região. “Estamos buscando parcerias e trabalhando firme na intermediação entre candidatos e empregadores”, afirmou.

Para receber o encaminhamento às entrevistas, o trabalhador deve realizar um cadastro pessoalmente. Através da análise do perfil, o candidato recebe ligações dos agentes do PAT quando vagas específicas à sua experiência profissional surgirem. Os documentos necessários são: RG, CPF, PIS e Carteira Profissional.

Já os empresários locais, que possuem vagas de emprego em aberto em seu estabelecimento ou empresa e necessitam de divulgação e de seu rápido preenchimento, também podem contar com os serviços do PAT. A parceria é gratuita e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

O PAT Carapicuíba fica no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16 horas.