Prefeitura amplia sistema de Monitoramento de Vias Públicas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de setembro de 2017

A prefeitura de Carapicuíba iniciou os serviços de expansão da rede de fibra ótica para instalação de mais 15 câmeras do modelo speed dome, mais que o dobrando a atual capacidade do sistema de Monitoramento de vias públicas. As câmeras speed dome têm movimento em 360 graus e é ideal para monitorar grandes lugares com agilidade e qualidade de imagem, pois tem grande capacidade de zoom.

Hoje a Central de Monitoramento tem 11 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. A Central tem tripla função: acompanhar a mobilidade urbana, ajudar no controle semafórico e na segurança pública, numa parceria entre as secretarias de Trânsito e Transporte e de Segurança Pública e Controle Urbano (Guarda Civil Municipal).

A secretarias de Trânsito e Transporte pode acompanhar ocorrências de acidentes em tempo real e pode ainda, por meio da Central de Controle Semafórico, ajustar remotamente semáforos em toda a cidade para melhor fluidez do trânsito, sem precisar ir até o local. O sistema é útil ainda para estudos de melhorias nas vias e na mobilidade.

A área de Segurança Pública também é muito beneficiada com as funcionalidades da Central de Monitoramento. A Guarda Civil Municipal mantém servidores 24 horas para que a GCM possa atuar com mais agilidade em diligências, tendo maior eficiência no policiamento preventivo.