Tolerância Zero – Guarda Civil de Carapicuíba interrompe dois bailes funk e um pancadão

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 5 de outubro de 2017

Com a política de Tolerância Zero de combate aos pancadões, a prefeitura de Carapicuíba atua com frequência para coibir festas e bailes que causam transtornos à população. No último fim de semana, 1 de outubro, mais uma ação da Guarda Civil Municipal encerrou um baile funk na Estrada do Tambori e outro na Av. Amazonas, uma festa na Av. Fernanda e um pancadão na Rua Nazaré Paulista.

Ao final da ação, a secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano contabilizou seis bares fechados, dois veículos apreendidos e diversas pessoas abordadas. Desde o início do ano a prefeitura atua com firmeza para oferecer a população mais tranquilidade e segurança.

O auxílio da população é muito importante com denúncias de informações antecipadas sobre as atividades através do telefone da GCM 4183-5229. A Prefeitura vai continuar atuando com firmeza para coibir os Pancadões.