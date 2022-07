Outubro Rosa tem largada com corrida em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de outubro de 2017

Com mais de 700 inscritos, a Corrida Outubro Rosa, realizada no último domingo, 1, na Aldeia de Carapicuíba, inaugurou a maratona de atividades de prevenção ao câncer de mama. Devidamente vestidos de camiseta rosa, os competidores correram da Aldeia ao Parque dos Paturis, retornando ao ponto de partida, em provas de 5 e 10 quilômetros. Uma corrida festiva, que emprestou cor e alegria às ruas da cidade.

O evento foi realizado pela Espaço Solução, Alt Comunicação, Academia Aquários e Associação Atlética Correr é Saúde , com patrocínio do Shopping Plaza Carapicuíba, co-patrocínio da Transduson e Royal Bebidas, apoio da Associação Comercial de Carapicuíba, Movment, Kim, Gráfica Maciel e Carapicuíba Nua e Crua e apoio cultural do vereador Guto e da Prefeitura de Carapicuíba.

Confira abaixo os primeiros classificados em cada categoria:

5 Km Masculino

1º PAULO PEREIRA LEITE

2 º JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS

3º SILVIO SANTOS DA SILVA

5 Km Feminino

1º MARIA CLÁUDIO PEREIRA SANTOS

2 LUZIA RODRIGUES SILVA

3 ELISANGELA FURQUIM MUNIZ

10 Km Masculino

1º ANDRÉ ALBERI DE SANTANA

2º IDEVILDO DOS SANTOS DANTAS

3º JOABIO RAMOS PEREIRA

10 Km Feminino

1º NILVA PEREIRA DA SILVA NUNES

2º VANESSA GONÇALVES DIAS

3º RAISA MARCELINO