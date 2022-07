Prefeitura abre concurso público para contratação de 61 médicos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 5 de outubro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba segue realizando diversas ações para a melhoria da saúde pública no município. Nesta sexta-feira (29), foi divulgado um concurso público para a contratação de 61 médicos.

Serão diversos tipos de profissionais da saúde contratados, nas seguintes especialidades: clínico geral, ginecologista, ortopedista, pediatra e psiquiatra. Além disso, também há uma vaga para Engenheiro em segurança do trabalho. As inscrições tem uma taxa de R$23,70 e serão realizadas via Internet, no site www.rboconcursos.com.br , com início no dia 4 de outubro e encerramento às 15h do dia 16 do mesmo mês.

O edital completo está disponível para a visualização, basta .

Vale ainda ressaltar que, desde o início do ano, a atual administração da cidade já contratou 153 profissionais da saúde, em diversas especialidades.