Prefeitura prepara grande festa para o Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Carapicuíba prepara uma grande festa para celebrar a data. Envolvendo todas as secretarias, o evento especial, que acontecerá no dia 12, no Parque Gabriel Chucre, reunirá uma série de atividades gratuitas a toda família.

Numa estrutura completa, a partir das 9 horas, o ‘Dia das Crianças em Família’ levará aos pequenos: brinquedos infláveis, jogos interativos, pipoca, algodão doce e muito mais. Ainda durante a semana, entre os dias 9 e 11, a Secretaria de Educação também organiza diversas ações nas escolas municipais para festejar a data com todos os alunos da rede de ensino.

O Parque Gabriel Chucre fica localizado na avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia.