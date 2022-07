Escola Municipal Edegar Simões realiza olimpíadas esportivas

Data de Publicação: 5 de outubro de 2017

A escola municipal de ensino fundamental Edegar Simões, de Carapicuíba, realizou na última semana a abertura para 8ª edição das “Olimpíadas Esportivas”. As competições – com equipes divididas e nomeadas pelos estados brasileiros – reunirão diversas modalidades com jogos que seguem até o mês de novembro e tem como principal intuito promover a prática esportiva, além de trabalhar o processo de aprendizagem com estudos aprofundados sobre a história, contexto social e cultural de todo o país.

O professor de educação física e idealizador do projeto, Flávio Luís Malaco, explicou que a princípio, os jogos foram planejados para o encerramento do ciclo dos estudantes dos 5ºs anos, como uma espécie de formatura esportiva, apenas com os esportes trabalhados durante o ano letivo. Já com estrutura maior, hoje, contam com o total de nove modalidades: queimada, futebol de salão, corrida, damas, arremesso de peso, futebol de botão, pingue pongue, pebolim e xadrez.

Estímulo além do esporte e apoio da família

Além da competição, as olimpíadas estimulam os estudantes dentro da sala de aula. Com a representação dos estados brasileiros, os professores aplicam roteiro de estudos, permitindo aos alunos pesquisas sobre localização, vestimenta, costumes e comida típica das diferentes regiões do país. Como moeda de troca para participação nas competições, o comportamento dos jovens entram na avaliação e apresentam resultados positivos.

Os jogos recebem apoio total dos pais, comenta o professor. “Eles sempre apoiaram o projeto, pois entendem que é muito importante para o desenvolvimento esportivo e intelecto dos alunos. Eles sentem os filhos mais dispostos, com melhor desempenho na sala de aula, e até mesmo em casa”.

Neste ano, os jogos seguem até o mês de novembro, e o encerramento ocorre no primeiro dia de dezembro. Ao todo, serão distribuídas aos alunos 150 medalhas, além do troféu para a sala que se consagrar a grande campeã da competição.