Programa de regularização fundiária em Carapicuíba recebe apoio do Governo do Estado

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 5 de outubro de 2017

Na última semana, o programa de regularização fundiária da Prefeitura de Carapicuíba avançou em mais uma etapa. Durante encontro do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), o município assinou a renovação do convênio com o Programa Cidade Legal do Governo do Estado.

Com a presença do prefeito e da secretária de Habitação, a cidade recebeu ainda, a segunda Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental (Decua) só neste ano de 2017. O documento contempla o núcleo habitacional Jardim das Palmeiras, beneficiando 171 lotes com o andamento do processo.

Segundo a secretária, os processos de regularizações fundiárias recebem um olhar especial nesta gestão. “Estamos trabalhando intensamente para que sejam ágeis, e finalmente possa sanar a ansiedade destas famílias que aguardam a tão sonhada propriedade do seu imóvel”, informou.