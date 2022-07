Carapicuíba tem apresentação de teatro infantil no dia 25

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de outubro de 2017

Na quarta-feira, 25 de outubro, no Auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), o Grupo Komedi faz a apresentação da peça teatral infantil “Ser Criança” que fala sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Serão duas apresentações, sendo uma de manhã e outra à tarde (às 9h e 16h). A atividade é voltada para os alunos da rede municipal de ensino e também é aberta à população, com entrada gratuita.

No dia 16 aconteceram as primeiras apresentações e os alunos das escolas João Hornos, Argeu Silveira Bueno, Edegar Simões e Nay Molina do Amaral foram levados ao teatro pela Secretaria de Educação para assistir a peça. O espetáculo, com cerca de 40 minutos de duração, é dividido em cinco pequenas histórias e se passa na casa de uma tradicional família brasileira com dois filhos. Durante a peça surge a oportunidade de explicar sobre os direitos universais da criança e também princípios de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

O evento faz parte das atividades promovidas pelo Programa de Ação Cultural – PROAC e a apresentação em Carapicuíba acontece por parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo.

Serviço:

Apresentação: Espetáculo infantil Ser Criança. Atividade gratuita e classificação livre.

Quando: 25 de outubro, quarta-feira, às 9h e 16h.

Local: Auditório da FALC (Faculdade da Aldeia de Carapicuíba) – Estrada da Aldeinha, 245 – Jardim Marilu, Carapicuíba.