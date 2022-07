Carapicuíba realiza concurso culinário valorizando cozinheiras escolares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de outubro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, realiza o 1° concurso culinário “Aromas e Sabores da Alimentação Escolar”. Destinado às cozinheiras do município, a competição abre espaço para mostrarem seu talento. As cinco melhores receitas serão premiadas, além de serem incluídas no cardápio escolar.

O concurso já está passando pela etapa classificatória realizada direto nas escolas com as cozinheiras aprovadas na primeira fase. Esta etapa consiste na degustação das preparações pelas crianças – que avaliam as receitas através de um teste de aceitabilidade lúdico; e pela comissão julgadora, com questionário de critérios específicos. Da fase classificatória serão escolhidas 5 receitas finalistas, e a premiação acontece no mês de dezembro, com local, data e horário a serem divulgados.

Liberdade na receita

Segundo a nutricionista e coordenadora do departamento de alimentação escolar, Eimy Oliveira, o rol de atividades de um cozinheiro escolar envolve muitas tarefas e grande esforço para que seu trabalho seja realizado com segurança e qualidade. Diante desta realidade, surgiu a ideia do concurso, com a finalidade de valorizar e reconhecer o profissional cozinheiro em sua rotina de trabalho.

Os profissionais desenvolvem na cozinha um cardápio elaborado pelas nutricionistas, e através do concurso a Secretaria da Educação deseja dar autonomia aos cozinheiros para colocar em prática suas ideias e receitas. Dessa maneira, o principal objetivo é valorizar novos conceitos de preparações. “Conforme estamos degustando as receitas na 2°etapa do concurso, vemos a alegria das participantes em divulgar suas preparações às crianças e à comissão julgadora”, contou Eimy.

Após o término do concurso, as receitas vencedoras serão analisadas e ajustadas conforme cardápios e faixa-etária, tornando praticáveis a todas as realidades de seguimentos da rede municipal de ensino. A previsão para introdução no cardápio é para o 1°semestre de 2018.