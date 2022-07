Projeto Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde chama a atenção dos jovens para a Tuberculose

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de outubro de 2017

No dia 10 de outubro, pela manhã, aconteceu o “Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde”, projeto organizado pela prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Diretoria de Ensino Estadual.

Com o objetivo de promover a saúde para alunos, professores, amigos e familiares, o evento contou com a participação das escolas estaduais Celso Pacheco Bentin, Fabiana de Queiroz, Flora Stella, Ignez dos Santos Silva, Oliveira Ribeiro Neto, Osvaldo Elci, Alberto Kenworht, André Franco Montoro, Jorge Julian, José Maria Perez, Manoel da Conceição Santos, Maria de Lourdes Teixeira, Toufic Julian e Victorio Fornasaro.

O tema dessa edição foi “Tuberculose”, doença que a cada dia tem aumento no número de infectados no Brasil, mas que tem cura. Os participantes foram estimulados a responderem o questionário elaborado pela equipe do NAIC – Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba, e assim, além de disputar os prêmios, obter mais conhecimento sobre a doença.

Os vencedores foram os grêmios das escolas Ignez dos Santos Silva e Maria de Lourdes Teixeira, que foram premiados com um notebook para cada grêmio. Ainda nas primeiras colocações ficaram os alunos das escolas Oliveira Ribeiro Neto, Osvaldo Elci, André Franco Montoro e Victorio Fornasaro e cada grêmio ganhou um tablet. Todas as escolas que disputaram a competição receberam o certificado de participação do projeto.