Dia das Crianças recebe mais de 15 mil pessoas em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de outubro de 2017

Em comemoração ao Dia das Crianças, a cidade de Carapicuíba realizou diversas atividades. No feriado do dia 12, o Parque Gabriel Chucre foi palco de grande festa direcionada a toda família. Já na Cohab, os moradores divertiram-se com o projeto da Rede Globo ‘A Rua é Sua’. Os eventos receberam um público flutuante de mais de 15 mil pessoas.

Promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e envolvendo todas as secretarias municipais, o ‘Dia das Crianças em Família’ no parque, levou aos pequenos, numa estrutura completa, brinquedos infláveis, jogos interativos, pintura facial, lanche, pipoca, algodão doce e muito mais.

Para a munícipe Neide Costa, que esteve presente ao lado dos filhos Ryan e Guilherme, a iniciativa demostra o carinho com as crianças da cidade. “A Prefeitura está de parabéns! Tudo maravilhoso e bem organizado. Moro em Carapicuíba há quase 15 anos e nunca tivemos eventos como este. As crianças de divertiram muito e fiquei feliz de notar que elas são valorizadas”.

Parceria com a Rede Globo

Contemplando a região da Cohab V e continuando as comemorações, a Rede Globo, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, realizou o projeto ‘A Rua é Sua’.

Com o auxílio de monitores e animadores, foram desenvolvidas atividades para crianças de 3 a 13 anos, apropriadas a cada idade. A iniciativa resgata as brincadeiras de ruas e estimula a ocupação dos espaços públicos. Pais e crianças foram contemplados com jogos, oficinas e recreações, inteiramente gratuitas.

Diversão nas escolas

Ainda durante a semana, entre os dias 9 e 11, a Secretaria de Educação organizou diversas ações nas escolas municipais para festejar a data com todos os alunos da rede de ensino.

Os pequenos inseridos no programa Classe Hospitalar não ficaram de fora e comemoraram o “Dia das Crianças”. Numa parceria entre Prefeitura e Hospital Geral de Carapicuíba, o programa atende as crianças internadas na unidade. E para celebrar, receberam a visita de diversos personagens e participaram de atividades lúdicas.